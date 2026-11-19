به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفتمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان تهران، با هدف بررسی طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، روز ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دفتر معاونت سرمایه‌گذاری، مستقر در موزه فرش ایران، برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان جوامع گردشگری، کارشناسان سرمایه‌گذاری، دبیر کمیته فنی و مدیران و کارشناسان طرح‌های پیشنهادی برگزار شد، تعداد ۲۳ پرونده سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های بررسی‌شده شامل ۶ طرح بوم‌گردی، ۱۰ طرح مجتمع گردشگری، یک مرکز تفریحی و سرگرمی، ۲ سفره‌خانه سنتی، ۳ هتل، یک هتل‌آپارتمان و یک هتل ترکیبی بود.

تداوم ارائه درخواست‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان تهران، با وجود شرایط موجود، بیانگر ظرفیت‌ها و انگیزه فعالان این حوزه برای مشارکت در توسعه صنعت گردشگری استان است.

بر اساس این گزارش، برگزاری نشست‌های مستمر با سرمایه‌گذاران، انجام بازدیدهای میدانی و پیگیری مسائل و موانع اجرایی پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از اولویت‌های معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران به شمار می‌رود؛ رویکردی که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع و تسریع در فرآیندهای اجرایی طرح‌های گردشگری دنبال می‌شود.

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