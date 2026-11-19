به گزارش میراث آریا، متن پیام تسلیت بهروز ندایی به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت همکار ارجمند و خدوم، سرکار خانم الهام خسروآبادی، رئیس امور اداری استان کرمانشاه و از نیروهای باسابقه، متعهد و پرتلاش حوزه اداری و منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، موجب تأثر و تألم عمیق شد.

بی‌تردید، سال‌ها خدمت صادقانه، تعهد حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و تلاش‌های ارزشمند آن مرحومه در مسیر انجام مأموریت‌های سازمانی و خدمت به حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرمایه‌ای ماندگار و خاطره‌ای نیک از ایشان در اذهان همکاران و همراهان بر جای خواهد گذاشت.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تأثر عمیق، این ضایعه اندوهبار را به خانواده معزز و داغدار آن مرحومه، همکاران ارجمند اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و خانواده بزرگ وزارت میراث‌فرهنگی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، غفران و علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی و اجر جزیل مسئلت دارم.

روحش شاد، یاد و نامش گرامی و قرین رحمت واسعه الهی باد.

بهروز ندایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

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