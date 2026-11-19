به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه خود به استان یزد، از گورستان تاریخی «گور کافری» در کویجان شهرستان بهاباد و موزه آفرینش این شهرستان بازدید کرد.

گورستان تاریخی گور کافری از آثار متعلق به دوره اشکانی است که با برخورداری از قبرهای متعدد و شواهد تدفینی منحصربه‌فرد، از ظرفیت‌های ارزشمند باستان‌شناختی منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند در بازشناسی پیشینه تاریخی، باورها و آیین‌های تدفین جوامع گذشته مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از موزه آفرینش بهاباد بازدید کرد، مجموعه‌ای تخصصی با موضوعات متنوع در حوزه آبزیان، سنگ‌ها و فسیل‌ها که با رویکرد آموزش عینی و معرفی پدیده‌های طبیعی، از موزه‌های ممتاز کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

این موزه با برخورداری از مجموعه‌ای متنوع از نمونه‌های طبیعی و علمی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری علمی و آموزشی در شهرستان بهاباد دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ضمن ارتقای آگاهی عمومی درباره پدیده‌های طبیعی، زمینه پیوند موثرتر آموزش، پژوهش و گردشگری را فراهم آورد و به معرفی توانمندی‌های علمی و طبیعی این منطقه کمک کند.

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