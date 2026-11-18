به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی باصولی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در کارگاه تخصصی با حضور جمعی از فعالان گردشگری استان اردبیل با اشاره به این که تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص باید تقویت شود، اظهار کرد: تاب‌آوری به معنای ادامه فعالیت به هر قیمتی نیست و باید برای وارد آمدن کمترین آسیب و بازیابی سریع برنامه‌ریزی شود.

معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی بیان کرد: دوره رکود فرصت مناسبی برای بازنگری در عملکرد، شناسایی ضعف‌ها، جذب بازارهای جدید و آماده‌سازی برای دوره پسابحران است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که تاسیسات گردشگری در بحران کمترین آسیب را ببیند و سریع‌تر بازیابی شود.

او تجربه کرونا و از دست رفتن بخشی از نیروی انسانی و زیرساخت‌های گردشگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر برای پس از بحران برنامه نداشته باشیم، در زمان بازگشت تقاضا با کمبود نیروی متخصص و زیرساخت روبرو خواهیم شد و در عین حال، ادامه فعالیت نباید به پذیرش هر میزان زیان و افزایش بدهی منجر شود.

باصولی با اشاره به لزوم جداسازی مدیریت ریسک، مدیریت بحران و تاب‌آوری افزود: تاب‌آوری مصونیت کامل نیست، بلکه به معنای شناسایی اختلال، سازگاری با آن، کاهش آسیب و بازیابی بوده و نخستین گام نیز شناسایی نقاط آسیب‌پذیر هر مجموعه است؛ زیرا همه تاسیسات به یک اندازه از یک تهدید آسیب نمی‌بینند و نسخه واحد برای همه پاسخگو نیست.

این متخصص حوزه گردشگری ادامه داد: گردشگری به تصویر ذهنی امنیت، شبکه خدمات و رضایت زنجیره‌ای وابسته است و خدمات آن ذخیره‌شدنی نیست و سه شوک تقاضا، هزینه و عرضه که گاهی هم‌زمان رخ می‌دهد، بحران اقتصادی پیچیده‌تری می‌سازد.

او با تاکید بر ضرورت شناخت ساختار هزینه و کاهش هوشمندانه هزینه‌های یک واحد گردشگری، عنوان کرد: محاسبه نقطه سربه‌سر، مهم‌ترین ابزار اقتصادی مدیران برای تحلیل تاب‌آوری است؛ افزایش اشغال با تخفیف نیز همیشه سودآور نیست و ممکن است زیان را بیشتر کند.

این کارشناس گردشگری در ادامه ضرورت انعطاف عملیاتی، تمرکز بخش‌ها و کاهش هدررفت انرژی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: مدیریت نقدینگی از دیگر شاخص‌های تاب‌آوری است و ذخایر نقدی باید دست‌کم هزینه‌های جاری ۲ ماه را پوشش دهد.

معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تشریح کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر سفر و رفتار گردشگران به سمت سفرهای نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر و حساسیت بیشتر آنان به قیمت هستیم که با توجه به این شرایط، خودداری از وابستگی به یک بازار و یک محصول، تنوع‌بخشی به مشتریان و بررسی علت واقعی کاهش تقاضا پیش از اجرای تخفیف، کلید تدوین نقشه راه تاب‌آوری هر تاسیسات گردشگری است.

نشست تخصصی بررسی راهکارهای تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص به همت جهاد دانشگاهی استان اردبیل و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در قالب مدرسه تخصصی گردشگری با همکاری شرکت توسعه گردشگری استان در محل هتل لاله سرعین برگزار شد.

انتهای پیام/