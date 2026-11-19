به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت آموزش مستمر و توانمندسازی فعالان حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: در کنار برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی سمنان، توجه به ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌های کاربردی هنرمندان را نیز در دستور کار قرار دادیم و بر همین اساس، چند دوره آموزشی با محوریت نیازهای روز بازار صنایع‌دستی برگزار شد.

‌معاون صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این دوره‌ها در ساعات صبح و با موضوعاتی همچون بازاریابی و بسته‌بندی، برندسازی، آشنایی با تجارت الکترونیک، سوزن‌دوزی و موضوعات مرتبط با بازاریابی و عرضه محصولات صنایع‌دستی برگزار شد تا هنرمندان علاوه بر تقویت مهارت‌های هنری، با شیوه‌های نوین معرفی، بازاریابی و فروش محصولات خود نیز آشنا شوند.

او با اشاره به همکاری مجموعه‌های آموزشی و تخصصی در برگزاری این دوره‌ها بیان کرد: این برنامه‌های آموزشی با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و مشارکت جهاد دانشگاهی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و دانشکده هنر دانشگاه سمنان برگزار شد که با استقبال مطلوب هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی همراه بود.

سلطانی پور با بیان اینکه آموزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش توان رقابتی هنرمندان در بازارهای داخلی و خارجی است، خاطرنشان کرد: آشنایی با اصول بسته‌بندی، بازاریابی، برندسازی و تجارت الکترونیک می‌تواند به معرفی بهتر محصولات، توسعه بازار فروش و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای هنرمندان کمک کند.

او با اشاره به صدور گواهی‌نامه‌های شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها تصریح کرد: گواهی‌نامه‌های آموزشی هنرمندان صادر شده است و تلاش می‌کنیم پیش از پایان دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان، این گواهی‌نامه‌ها به شرکت‌کنندگان اعطا شود.

سلطانی پور تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار رویدادهای نمایشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز پیوند مؤثرتر میان آموزش، تولید و بازار فروش صنایع‌دستی و گامی در مسیر توسعه پایدار این حوزه باشد.

معاون صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با اشاره به تمدید دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در سمنان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند تا یکم آذر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۳ با حضور در سالن غدیر سمنان از دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در سمنان بازدید کنند.

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