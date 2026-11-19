به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سومین روز سفر به گلستان، با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی دیگر از مسئولان، از دیوار تاریخی تمیشه و محوطه باستانی شهر کهن تمیشه در محدوده روستای سرکلاته‌خرابشهر شهرستان کردکوی بازدید کرد.

دیوار تاریخی تمیشه با طولی حدود ۱۳ کیلومتر و در راستای شمالی‌ـ‌جنوبی ساخته شده و در کنار دیوار بزرگ گرگان، بخشی از سامانه دفاعی دوره ساسانی در شمال‌شرق ایران بوده است. یافته‌های کاوش نشان می‌دهد بدنه آجری دیوار در بخش بررسی‌شده حدود سه‌ونیم متر عرض دارد و برج‌های مدور در فواصل معین به ضلع غربی آن متصل بوده‌اند.

در فصل چهارم برنامه پژوهشی دیوارهای گرگان و تمیشه که در بهار و تابستان ۱۴۰۵ انجام شد، بررسی‌های ژئوفیزیکی و گمانه‌زنی در محدوده تمیشه به شناسایی بقایای مدفون کمک کرد. در ادامه، با دنبال‌کردن بقایای معماری در جریان کاوش، حدود ۵۰ متر از مسیر دیوار آشکار شد.

ساماندهی محیطی، حفاظت و مرمت بقایای آشکارشده و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازدید کنترل‌شده گردشگران، از اقداماتی است که در طرح تدوین‌شده برای محدوده دیوار تاریخی تمیشه و تأسیسات وابسته به آن پیش‌بینی شده است.

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