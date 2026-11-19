به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ درخصوص تشکیل، تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان، گفت: مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان، با حضور جمعی از هنرمندان، صنعتگران، فعالان صنایع‌دستی، مسئولان و کارشناسان این حوزه در دانشکده مائده گرگان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان افزود: سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی، تقویت همکاری میان هنرمندان و صنعتگران و پیگیری مطالبات فعالان این حوزه از اهداف تشکیل این تشکل است. مشارکت فعالان صنایع‌دستی می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این بخش کمک کند.

او با اشاره به تشریح اهداف، مأموریت‌ها و ضرورت تشکیل تشکل در مجمع عمومی، اظهار کرد: پس از ارائه این توضیحات، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس برگزار شد. بر اساس نتایج انتخابات، عصمت مجیدی، مقداد کریمی، معصومه غضنفری، هدی حسینی، عظیمه سعادتی، امیرعلی حسینی‌بای و حسین کاظمیان به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و سمیرا اصغرنژاد به‌عنوان بازرس انتخاب شدند.

حاجی‌ابراهیمی تشکیل این تشکل را فرصتی برای حضور مؤثرتر هنرمندان و صنعتگران در تصمیم‌گیری‌های حوزه صنایع‌دستی استان دانست و گفت: امیدواریم با آغاز فعالیت تشکل و همکاری هنرمندان و مسئولان، حمایت از فعالان این حوزه تقویت شود و هنرمندان گلستان به بازارهای بیشتری برای عرضه و فروش آثار خود دسترسی پیدا کنند.

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