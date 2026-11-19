سیدرضا قندیلی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: در مسیر توسعه پایدار و تقویت هویت فرهنگی، برگزاری رویدادهای بزرگ ملی نقشی کلیدی در شناخت ظرفیت‌های پنهان هر منطقه ایفا می‌کند. نمایشگاه و جشنواره «روستاآباد و اقوام ایرانی» که از ۲۴ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی زنجان برگزار می‌شود، فراتر از یک رویداد تجاری، یک میتینگ فرهنگی برای بازشناسی ریشه‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی است. این جشنواره با تمرکز بر پوشش‌های محلی، موسیقی سنتی و آیین‌های بومی، تلاش می‌کند تا زنجان را نه تنها به عنوان یک قطب اقتصادی، بلکه به عنوان گهواره فرهنگ و هنر اقوام معرفی کند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین به ابعاد مختلف این رویداد پرداخت و با تأکید بر اهمیت این جشنواره، خاطرنشان کرد: نمایشگاه اقوام ایرانی با رویکردی چندبعدی، از جمله اهداف فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی، طراحی شده است.

او افزود: هدف اصلی ما از برگزاری این نمایشگاه، پاسداشت تنوع فرهنگی و تویت هویت ملی است. ما می‌خواهیم از طریق نمایش زنده جلوه‌های سنتی، میراث فرهنگی ناملموس را حفظ کرده و با تأکید بر انتقال این دانش به نسل آینده، از گسست فرهنگی جلوگیری کنیم.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین افزود: این رویداد زمینه‌ای برای تعامل میان اقوام و حمایت از تولیدات محلی است.

او با اشاره به برنامه‌های روزانه اعلام کرد: از ساعت ۱۵ تا ۲۱ هر روز، برنامه‌های شاد، آیینی و هنری در محل نمایشگاه اجرا می‌شود تا علاوه بر جنبه آموزشی، فضایی برای تعامل اجتماعی و گردشگری فراهم شود.

قندیلی همچنین به نقش استراتژیک زنجان در تجارت بین‌الملل اشاره کرد و گفت: زنجان با میزبانی نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی، جایگاهی ویژه در توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری پیدا کرده است. برگزاری نمایشگاه‌های صادراتی، استان را به مرکز مهمی در تجارت بین‌المللی تبدیل می‌کند. برای نمونه، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودرو در زنجان، نشان‌دهنده توانمندی زیرساختی این استان در مدیریت رویدادهای بزرگ است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین بیان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی مانند «روستاآباد و اقوام» تأثیر عمیقی بر تصویر ذهنی گردشگران از استان زنجان دارد. این رویدادها زنجان را از یک منطقه عبورگاهی به یک «مقصد گردشگری فرهنگی» تبدیل می‌کنند. وقتی اقوام مختلف با پوشش‌ها و موسیقی‌های خود در زنجان گرد هم می‌آیند، این استان به کانون توجه رسانه‌ها و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می‌شود.

او افزود: این جشنواره با تمرکز بر مفهوم «روستاآباد»، مستقیماً با توسعه گردشگری روستایی پیوند می‌خورد. معرفی صنایع دستی و تولیدات بومی در این نمایشگاه، راه را برای بازارهای جدید و مستقیم برای هنرمندان و روستاییان هموار می‌کند. این امر باعث می‌شود ارزش افزوده محصولات بومی افزایش یافته و اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی تقویت شود.

قندیلی گفت: بسیاری از داشته‌های زنجان، از جمله آیین‌های محلی و دانش‌های سنتی (مانند هنر چاقوسازی یا بافت‌های خاص)، در معرض فراموشی هستند. جشنواره اقوام با ایجاد بستر نمایش زنده، این هنرها را از حالت ایستا خارج کرده و به نسل جوان معرفی می‌کند. این فرآیند، پیش‌نیاز اصلی برای تبدیل شدن میراث فرهنگی به یک سرمایه اقتصادی پایدار است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین تصریح کرد: تداوم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی در زنجان، باعث ایجاد یک «برند اقتصادی» برای استان می‌شود. حضور فعالان اقتصادی و هیئت‌های تجاری در کنار نمایشگاه‌های فرهنگی، تصویری از یک زنجانِ پویا، باثبات و پیشرو ارائه می‌دهد که همزمان به ریشه‌های خود پایبند است و به اقتصاد جهانی متصل می‌شود.

او افزود: جشنواره «روستاآباد و اقوام ایرانی» تنها یک رویداد هفت‌روزه نیست؛ بلکه گامی در راستای پیوند میان اقتصاد و فرهنگ است از طریق این جشنواره، زنجان می‌تواند ظرفیت‌های خود را در زمینه‌های گردشگری، صنایع دستی و تجارت بین‌الملل به شکلی منسجم و اثرگذار به نمایش بگذارد. این رویداد، فرصتی است تا هویت ملی از طریق هنر و اقتصاد، در تار و پود زندگی اجتماعی تجلی یابد.

انتهای پیام/