به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت همکار ارجمند، سرکار خانم الهام خسروآبادی، موجب تاثر و تالم فراوان شد.

آن مرحومه از همکاران خدوم و پرتلاش مجموعه میراث‌فرهنگی بود که در دوران خدمت خود، صادقانه در مسیر انجام مسئولیت‌های اداری و سازمانی و خدمت به این مجموعه تلاش کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن مرحومه و همکاران ایشان در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، این ضایعه را تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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