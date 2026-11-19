به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در حاشیه بازدید از قلعه آریز شهرستان بافق، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان یزد، این استان را یکی از کانون‌های راهبردی توسعه گردشگری کشور دانست و بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ظرفیت‌های بومی تاکید کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه مجموعه‌ای از زیبایی‌ها و قابلیت‌های کم‌نظیر ایران در جغرافیای استان یزد گرد هم آمده است، اظهار کرد: همه زیبایی‌هایی که در ایران داریم، از کویر تا کشاورزی و از حوزه تمدن و فرهنگ تا صنایع‌دستی، در این استان وجود دارد اما برای بهره‌برداری شایسته از این ظرفیت‌ها باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهداف سفرهای استانی خود افزود: این سفر فرصتی است تا من و معاونان وزارتخانه از نزدیک با مسائل، موانع و مشکلات شهرستان‌ها آشنا شویم و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. بخشی از این مسائل در سطح شهرستان، بخشی در سطح استان و بخشی نیز نیازمند پیگیری و تصمیم‌گیری در سطح ملی است که موارد اخیر را در تهران دنبال خواهیم کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های استاندار یزد، پیگیری مسائل گردشگری را از دغدغه‌های جدی مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: مردم یزد باید بدانند که استاندارشان مدیری جدی، سخت‌کوش و پیگیر است و یکی از دغدغه‌های اصلی او مسئله گردشگری است.

صالحی‌امیری با اشاره به موقعیت یزد در مثلث طلایی گردشگری ایران، در کنار اصفهان و شیراز، تصریح کرد: یزد در یک تراز و در قالب یک مثلث گردشگری با اصفهان و شیراز قرار دارد و باید از این موقعیت ممتاز برای ارتقای جایگاه گردشگری استان در مقیاس ملی و جهانی استفاده کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی از ظرفیت‌های شهرستان‌های بهاباد و بافق، برخی از جاذبه‌های مشاهده‌شده را واجد اهمیت ویژه تاریخی و گردشگری دانست و اظهار کرد: در جریان بازدیدها، با یک محدوده ارزشمند تاریخی مواجه شدیم که همکاران ما در حال انجام مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناختی در آن هستند. اهمیت این محدوده قابل توجه است و پس از تکمیل کاوش‌ها و مطالعات نهایی، درباره جزئیات و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

او همچنین با اشاره به بازدید از موزه آفرینش بهاباد، این مجموعه را نمونه‌ای ارزشمند و الگویی قابل توسعه در سطح کشور ارزیابی کرد و افزود: این موزه ظرفیت و کارکرد قابل توجهی دارد و الگوی فعالیت آن می‌تواند در سایر مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. حتما موضوع حمایت و پیگیری این الگو را دنبال خواهم کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ظرفیت‌های کویری استان یزد و قابلیت‌های گردشگری شهرستان بافق خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های این منطقه، به‌ویژه در حوزه گردشگری کویری، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ باشد. باید موانع و مشکلات پیش‌روی این ظرفیت‌ها را برطرف کنیم تا امکان بهره‌برداری موثر از آن‌ها فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری گفت: این ظرفیت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات لازم در اختیار آن‌ها قرار گیرد و موانع از مسیر فعالیتشان برداشته شود. در همین راستا، با استاندار، نمایندگان استان و مجموعه مدیریتی مربوطه درباره مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری گفت‌وگو کرده‌ایم و جلسات تکمیلی را در تهران برگزار خواهیم کرد.

او با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار استان افزود: برای شهرستان‌هایی که با محرومیت‌ها و محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری جدی‌ترند، منابع و حمایت‌های مشخصی را با هماهنگی استاندار و نمایندگان مجلس بررسی و تعیین خواهیم کرد.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر عزم وزارتخانه برای تقویت جایگاه گردشگری استان یزد تصریح کرد: مردم عزیز استان یزد و مردم ایران شاهد خواهند بود که سال آینده، یزد، بافق، بهاباد و دیگر شهرهای این استان چهره‌ای متفاوت خواهند داشت. یزد در برنامه حمایتی جدی ما قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، موانع توسعه را برطرف کنیم و زمینه شکوفایی قابلیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان را فراهم آوریم.

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