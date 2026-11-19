به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از روستای گردشگری نقده در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی منطقه حسنلو در سطح ملی و بین‌المللی، گفت: حسنلو از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه تبدیل این منطقه به قطب بین‌المللی گردشگری، اقتصادی و صنایع‌دستی فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: روستای حسنلو، تپه تاریخی و منطقه پیرامونی آن از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که تاکنون متناسب با اهمیت و جایگاه آنها مورد توجه و بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند و باید این منطقه در مسیر معرفی جهانی قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای فراهم‌سازی زمینه ثبت جهانی حسنلو، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم با مشارکت بنیاد مسکن، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم منطقه در حال انجام است و امسال به‌عنوان فاز اصلی اجرای طرح هادی، بهسازی محیط روستا و توسعه زیرساخت‌های عمرانی در دستورکار قرار دارد.

رحمانی تکمیل محور حیدرآباد به نقده را نیز از اقدامات مهم زیرساختی منطقه عنوان کرده و افزود: این مسیر به‌زودی تکمیل و به‌عنوان راه اصلی دسترسی به روستای حسنلو مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن، مسیر انشعابی دسترسی به روستا نیز اجرا خواهد شد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت پیوند توسعه زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری اقتصادی، اضافه کرد: تبدیل حسنلو به قطب صنایع‌دستی، تفریح، گردشگری و خدمات اقامتی از اولویت‌های اصلی توسعه این منطقه بوده و در همین راستا مجوزهای لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی دریافت شده است.

استاندار آذربایجان غربی در پایان، با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، افزود: حسنلو باید با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، اقتصادی، گردشگری و پژوهشی از شرایط فعلی خارج شده و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

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