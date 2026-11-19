به گزارش میراث آریا، سمیه روانخواه، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ در مراسمی که در هتل نوین پلاس برگزار شد، گفت: لوح نشان ملی به ۴۰ هنرمند و صنعتگر صنایع دستی منتخب استان، در راستای شناسایی، حمایت و پاسداشت ظرفیت‌های ارزشمند هنری و فرهنگی فعالان این حوزه انجام شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: نشان ملی صنایع دستی، فرصتی برای معرفی آثار فاخر، اصیل و باکیفیت هنرمندان و صنعتگران و تقویت جایگاه صنایع دستی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و هنری کشور است.

روانخواه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع دستی خراسان رضوی اظهار کرد: هنرمندان این استان در رشته‌های متنوع صنایع دستی، با بهره‌گیری از دانش، مهارت، خلاقیت و میراث هنری نسل‌های گذشته، آثار ارزشمندی تولید می‌کنند که شایسته معرفی در سطح ملی و بین‌المللی است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: اعطای نشان ملی به هنرمندان منتخب، علاوه بر ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت تولیدات، می‌تواند زمینه توسعه بازار، افزایش اعتبار حرفه‌ای هنرمندان و معرفی بهتر محصولات صنایع دستی استان را فراهم کند.



او تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران، حفظ و احیای رشته‌های اصیل صنایع دستی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی، از اولویت‌های معاونت صنایع دستی خراسان رضوی است.

روانخواه در پایان ضمن تبریک به هنرمندان و صنعتگران منتخب، بر استمرار برنامه‌های حمایتی و تلاش برای ارتقای جایگاه صنایع دستی استان تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی خراسان رضوی یادآور شد: مسابقه آثار در هفتمین دوره سال گذشته برگزار شده و به تازگی لوح‌های امضا شده از سوی وزارتخانه ارسال شده و اکنون تقدیم شد.

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