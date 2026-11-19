به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه در تشریح اقدامات نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان با عنوان «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» که با استقبال فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران همراه بود، بر رویکرد تحولی این اداره‌کل در تسهیل فرایندهای توسعه‌ای استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان ضمن تبیین برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ابراز کرد: یکی از اقدامات مهم این رویداد، تدوین ۱۰ بسته سرمایه‌گذاری هدفمند با مجموع برآورد چهار هزار میلیارد تومان بود که با هدف تسریع در روند اجرایی‌سازی و صدور مجوزهای بی‌نام برای سرمایه‌گذاران آماده شده است؛ پروژه‌هایی که بر اساس مطالعات امکان‌سنجی دقیق، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای یک‌هزار و ۳۰۰ نفر را به همراه خواهند داشت.

او با تأکید بر ضرورت گذر از بروکراسی‌های سنتی و زمان‌بر اداری در مسیر توسعه گردشگری و اقتصادی استان افزود: مدل مجوزهای بی‌نام که در این رویداد ارائه شد، ابزاری کارآمد برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کوتاه‌شدن فرایندهای استعلامی است. در این شیوه، تمامی مقدمات، مطالعات اولیه و مراحل اداری توسط دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و آماده شده تا سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیشتری وارد میدان عمل شود.

سلمان‌خواه با اشاره به تلفیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اکوتوریسم و سرمایه‌گذاری پایدار در گیلان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در استان باید به‌گونه‌ای هدایت شود که ضمن صیانت از هویت تاریخی، بافت‌های ارزشمند، حفظ اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و الزامات اکولوژیکی، ارزش‌افزوده اقتصادی مناسبی را برای جوامع محلی به ارمغان آورد. بسته‌های ارائه‌شده نیز با همین رویکرد تخصصی و مبتنی بر آمایش سرزمین طراحی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در پایان با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای پیگیری مستمر تفاهم‌نامه‌ها و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد نقطه عطفی در معرفی گیلان به‌عنوان مقصدی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری پایدار بود و امیدواریم با تداوم این نشست‌های تخصصی و اجرایی شدن بسته‌های مدون شاهد تحولی چشمگیر در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی استان باشیم.

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