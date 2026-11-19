به گزارش میراث‌آریا، حمام تاریخی شاه اصفهان، از آثار ارزشمند دوره صفوی، پس از مرمت و احیا با مشارکت بخش خصوصی، طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر، به چرخه گردشگری کشور بازگشت.

آیین افتتاح حمام تاریخی شاه اصفهان با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان روز پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.

این بنای تاریخی که در محدوده میدان امام و بازار مخلص اصفهان قرار دارد، از آثار شاخص معماری دوره صفوی است که با برخورداری از فضاهای گنبدی و طاق‌های سنتی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی نصف جهان را در خود جای داده است.

حمام شاه با مساحت تقریبی دو هزار مترمربع، با جذب مشارکت مردمی مرمت و احیا شده و اکنون با کاربری حمام ایرانی شامل خدمات بهداشتی و درمانی و مجموعه فرهنگی با محوریت موزه حمام، فعالیت خود را آغاز کرده است.

استاندار اصفهان: حفاظت از میراث تاریخی نیازمند سرمایه‌گذاران دغدغه‌مند است

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های سرمایه‌گذار مجموعه اظهار کرد: حفاظت و احیای میراث ارزشمند کشور مرهون حضور افرادی است که با عشق و دغدغه‌مندی برای صیانت از سرمایه‌های تاریخی گام برمی‌دارند؛ موضوعی که با توجه به آسیب‌های واردشده به برخی آثار تاریخی در جریان جنگ اخیر، اهمیتی دوچندان یافته است.

وی همچنین بر حمایت همه‌جانبه مدیریت استان از طرح‌های مرمت و احیای بناهای تاریخی و تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید کرد.

حمام شاه نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در احیای میراث تاریخی است

مجتبی شکری، سرپرست صندوق توسعه و احیا، نیز با قدردانی از شهریار شکرانی، سرمایه‌گذار این مجموعه، اظهار کرد: تلاش، تعهد و توان فنی سرمایه‌گذار در احیای این بنای فاخر تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و امروز شاهد بازگشت این اثر ارزشمند به جریان زندگی و گردشگری اصفهان هستیم.

وی افزود: با بهره‌برداری از حمام تاریخی شاه، علاوه بر حفاظت از میراث معماری دوره صفوی، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر فراهم شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بناهای تاریخی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی است.

شکری همچنین با تقدیر از حمایت‌ها و همکاری مؤثر امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، و قدردانی از همراهی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، بر ضرورت استمرار تعامل دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذاران در مسیر احیای بناهای تاریخی تأکید کرد.

سرپرست صندوق توسعه و احیا در پایان ابراز امیدواری کرد حمام تاریخی شاه با حفظ اصالت و هویت معماری خود، به مجموعه‌ای پویا، ارزشمند و ماندگار در عرصه گردشگری و فرهنگ کشور تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری بیش یک همت بخش خصوصی در بناهای تاریخی اصفهان

در حاشیه آیین افتتاح حمام تاریخی شاه، مجتبی شکری از سرمایه‌گذاری بالغ بریک همت بخش خصوصی در حوزه مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی استان اصفهان از دهه ۸۰ تاکنون خبر داد.

وی با اشاره به واگذاری ۳۴ بنای تاریخی استان از طریق صندوق اظهار کرد: از این تعداد، ۲۶ بنا در حال بهره‌برداری و ۸ بنا در مرحله مرمت قرار دارند.

شکری همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مزایده اختصاصی بناهای تاریخی استان اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: خانه‌های تاریخی وثیق و باجاوغلو از جمله بناهایی هستند که در فهرست واگذاری‌های پیش‌رو قرار دارند.

آخرین وضعیت کارخانه ریسباف

سرپرست صندوق توسعه و احیا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه تاریخی ریسباف تصریح کرد: با دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صندوق توسعه و احیا به عنوان دبیرخانه فرایند واگذاری ریسباف تعیین شده است.

شکری افزود: تاکنون سه جلسه تخصصی در کارگروه این مجموعه برگزار شده و نخستین گزارش دبیرخانه درباره روند اقدامات و بررسی‌های انجام‌شده، طی هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین دستورالعمل هدایت و راهبری پروژه ریسباف نیز در دستور کار صندوق قرار دارد که در صورت تصویب هیئت‌مدیره، ابلاغ خواهد شد.

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