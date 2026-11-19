به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی بخش مرکزی شهرستان سروآباد که با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان و با حضور

قربانی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کریمیان نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، عارفی فرماندار سروآباد و جمعی از مدیران و روسای ادارات شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی ۱۶ چشمه و مقبره ملا عبدالوهاب آریانی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری فرمانداری و دهیاری روستای آریان انجام شده است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری روستای آریان افزود: برنامه‌ریزی برای ثبت درخت کهنسال داخل روستا در فهرست آثار ملی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تاسیسات گردشگری و همچنین آموزش رشته‌های صنایع‌دستی از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل در این منطقه است.



او با تاکید بر ضرورت معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در توسعه گردشگری روستایی عنوان کرد: ساماندهی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، علاوه بر حفاظت از میراث ارزشمند منطقه، زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و ماندگاری بیشتر گردشگران را در روستا فراهم می‌کند.

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