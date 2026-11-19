به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین رونمایی از سایت و پوستر نخستین همایش ملی کریم‌خان زند

در ابتدای این برنامه، ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر، گزارشی از روند برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری نخستین همایش ملی کریم‌خان زند ارائه کرد.

او با تشریح مراحل اجرایی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، به معرفی اقدامات صورت‌گرفته در زمینه طراحی و آماده‌سازی پوستر، راه‌اندازی سایت اختصاصی همایش و برنامه‌ریزی برای بخش‌های مختلف این رویداد ملی پرداخت و محورهای اصلی همایش، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، برنامه‌های فرهنگی و اجرایی و اقدامات پیش‌رو را شرح داد.

در ادامه، سعید کتابی فرماندار ویژه شهرستان ملایر با تاکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای ملی در معرفی ظرفیت‌های شهرستان، گردشگری را یکی از اولویت‌های توسعه ملایر دانست و اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در تقویت برند گردشگری شهرستان و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن نقش موثری داشته باشد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین تقویم رویدادهای شهرستان، از توجه و حمایت استان در این زمینه قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از مجموعه میراث‌فرهنگی، دانشگاه ملایر و اصحاب رسانه برای همراهی در برگزاری این رویداد، به پیگیری‌های انجام‌شده در دیدار با وزیر میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: حمایت و تامین اعتبارات لازم برای شهرستان و استفاده از ظرفیت سفر وزیر میراث‌فرهنگی در ایام برگزاری همایش، از موضوعات مورد پیگیری است.

او با اشاره به دو موضوع شاخص تاریخی و گردشگری شهرستان، یعنی مجموعه تاریخی نوشیجان و منطقه پری، بر ضرورت توجه ویژه به این ظرفیت‌ها تاکید کرد و افزود: برای برگزاری شایسته همایش ملی کریم‌خان زند، موضوع تامین اعتبار و پشتیبانی‌های لازم نیز در دستور کار قرار دارد.

آزادی‌خواه با اشاره به سفر و نشست با استاندار فارس، اظهار کرد: در این دیدار گزارشی از ظرفیت‌ها و برنامه‌های ملایر ارائه شد و استاندار فارس بر اهمیت اجرای این همایش تاکید و آمادگی خود را برای حضور و سخنرانی در این رویداد اعلام کرد.

او همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقامتی برای میزبانی از مهمانان و شرکت‌کنندگان همایش و اجرای فضاسازی‌های شهری با محوریت شخصیت تاریخی کریم‌خان زند تاکید کرد.

در پایان این نشست، از سایت و پوستر نخستین همایش ملی کریم‌خان زند رونمایی شد.

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