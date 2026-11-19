https://www.chtn.ir/x4ypT۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶ کد خبر 1405082802338 فیلم مستند نغل شهرتابران توس از زبان مردم این دیار منطقه بینالمللی تمدنی تابران توس نغل شهرتابران توس از زبان مردم این دیار دریافت 17 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405082802338 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها شهر تابران روابط عمومی آرامگاه فردوسی وشهر بین المللی شهر تابران شاهنامه آرامگاه فردوسی پربینندهترینها هنر رنگرزی؛ میراث ماندگار عشایر فارس خانه نبوی؛ عطر زندگی در اقامتگاهی به رنگ اصالت سمنان؛ روایت زنده تاریخ، فرهنگ و اصالت در قلب ایران پل تاریخی شاپور؛ یادگاری ماندگار از هنر پلسازی و معماری ایران
نظر شما