به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی مسائل محوطه گردشگری گنجنامه جلسه که پنجشنبه ۲۸ آبان برگزار شد، موضوعاتی همچون تدوین طرح جامع گردشگری گنجنامه، مدیریت یکپارچه مجموعه، ساماندهی ترافیک و اصلاح مسیرهای ورودی و خروجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بر هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و اجرای اقدامات مشترک برای کاهش ترافیک و رفع موانع تردد، برنامه‌ریزی برای مدیریت مطلوب مجموعه و انتخاب مشاور ذی‌صلاح به‌منظور تدوین طرح جامع محوطه گردشگری گنجنامه تاکید شد.

استاندار همدان در این جلسه تاکید کرد: مجموعه گردشگری گنجنامه با توجه به جذابیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و اقدامات اختصاصی است.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به اینکه این مجموعه یکی از مقاصد بزرگ گردشگری استان است، اظهار کرد: گنجنامه جذابیت‌های خاص خود را دارد و با توجه به ظرفیت‌های منطقه، باید برای آن برنامه ویژه‌ای تدوین و اقدامات خاصی انجام شود، زیرا هم‌اکنون موانع، مشکلات و گلایه‌هایی از سوی مدیران مجموعه و نیز گردشگران و مسافران مطرح است.

او یکی از مهم‌ترین مشکلات را مسیرهای ورودی و خروجی و ترافیک منطقه عنوان کرد و افزود: با هماهنگی شهرداری منطقه یک و شهرداری همدان و همکاری راه و شهرسازی و همکاران در کمیته فنی کارگروه زیربنایی و کمیسیون ماده پنج، اقدام مشترکی انجام می‌شود تا با توافقات صورت‌گرفته با مالکان، بازگشایی‌ها انجام و مسیر تعریض و اصلاح شود و هدف این اقدام کاهش ترافیک و فراهم‌شدن تردد آسان‌تر و کاهش معطلی و نارضایتی مردم است.

استاندار همدان در ادامه به موضوع مدیریت مجموعه گنجنامه اشاره کرد و گفت: بخشی از مجموعه توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، اما محدوده مجموعه گنجنامه شامل کتیبه‌ها، آبشار و بخش‌های جاذب همجوار نیازمند مدیریت درست است.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان این مسئولیت را بر عهده بگیرد و با تدابیر لازم برای ورود و خروج و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برنامه‌ریزی کند و راهنمای گردشگری نیز به مجموعه معرفی شود تا گردشگران را راهنمایی کرده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

او تصریح کرد: برای مدیریت مطلوب مجموعه گنجنامه و استفاده از آن به‌عنوان یکی از مقاصد بزرگ گردشگری، لازم است طرح جامع داشته باشیم، بر این اساس مقدمات طرح جامع توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی برنامه‌ریزی شود و در ادامه با انتخاب مشاور ذی‌صلاح، طرح جامع گنجنامه تدوین و تهیه شود تا بخش دولتی و خصوصی بر اساس آن به فعالیت ادامه دهند.

در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت تدوین طرح و تعیین ضوابط مشخص برای محوطه گردشگری گنجنامه و باغ‌دره‌های اطراف شهر همدان، گفت: نبود برنامه‌ریزی و ضابطه‌گذاری علمی، زمینه‌ساز گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده و تخریب تدریجی این محدوده‌ها شده است و باید با رویکردی کارشناسی، زمینه حفاظت و توسعه اصولی آن‌ها را فراهم کرد.

محمدرضا اکبری با اشاره طرح دامنه شمالی الوند نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: بسیاری از عرصه‌های ارزشمند پیرامون شهر، در صورت نبود طرح، برنامه و ضوابط مشخص برای توسعه به‌تدریج در معرض تخریب و تغییرات نامتوازن قرار می‌گیرند.

او با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست و طبیعت با ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه منافاتی ندارد، گفت: هیچ‌کس مخالف حفظ محیط‌زیست نیست، اما حفاظت موثر نیازمند ضابطه و چارچوب مشخص است. اگر برای این محدوده‌ها ضوابط علمی و اجرایی تعریف نکنیم، عملا امکان مدیریت تحولات و جلوگیری از تخریب آن‌ها را از دست خواهیم داد.

اکبری تهیه طرح برای باغ‌دره‌های اطراف شهر همدان را ضرورتی جدی دانست و افزود: باید برای این محدوده‌ها طرح مشخصی تهیه و ضوابط متناسب با ارزش‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری آن‌ها تعریف شود تا هم حفاظت از عرصه‌ها امکان‌پذیر باشد و هم زمینه بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این محدوده‌ها، بیان کرد: این ضوابط باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و از مسیر کارگروه زیربنایی تدوین و بررسی شود، می‌توان متناسب با ویژگی‌های طبیعی و منظر باغ‌دره‌ها، محدودیت‌های مشخصی برای ساخت‌وساز در نظر گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر اینکه تعیین ضوابط باید با نگاه کارشناسی انجام شود، اظهار کرد: باید به جای اتخاذ رویکردهای محدودکننده، راهکاری عملی و قابل اجرا برای حفاظت و سامان‌دهی این عرصه‌ها ارائه کنیم، راهکاری که هم حقوق مالکان را در نظر بگیرد و هم منافع عمومی و ارزش‌های طبیعی و گردشگری منطقه را حفظ کند.

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