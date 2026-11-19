به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، نمایشگاه صنایع‌دستی روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیج مقاومت زابل برپا شده و از ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ در مصلای المهدی (عج) این شهرستان میزبان علاقه‌مندان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مشتریان را فراهم می‌کند، گفت: هنرمندان با حضور در این رویدادها می‌توانند توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را معرفی کنند و ضمن عرضه محصولات، زمینه آشنایی بیشتر مردم با هنرها و صنایع‌دستی اصیل منطقه را فراهم آورند.

صادق میرحسینی اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها مجموعه‌ای از تولیدات هنری نیست بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی سیستان و از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه به‌شمار می‌رود که حمایت از هنرمندان این حوزه می‌تواند به حفظ هنرهای بومی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

او یکی از رویکردهای مهم در حوزه صنایع‌دستی را عبور از تولید صرف و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، بازاریابی و تجاری‌سازی محصولات عنوان کرد و افزود: تداوم فعالیت هنرمندان و حفظ هنرهای بومی زمانی امکان‌پذیر است که تولیدکنندگان علاوه بر حمایت‌های لازم به بازار فروش مناسب و فرصت‌های واقعی برای عرضه محصولات خود دسترسی داشته باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی زابل با تأکید بر ضرورت استمرار برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مناسبتی بیان کرد: توسعه بازار صنایع‌دستی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که هنرمندان بتوانند از ظرفیت تولیدات خود برای ایجاد درآمد پایدار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

میرحسینی ضمن قدردانی از همکاری مجموعه بسیج مقاومت در برگزاری این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، زمینه حمایت بیشتر از هنرمندان، توسعه مشاغل خانگی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های صنایع‌دستی سیستان فراهم شود.

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