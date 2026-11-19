به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست معاونت توسعه روستایی به مناسبت روز جهانی زنان کارآفرینی با زنان کارآفرین روستاها و مناطق کم‌برخوردار، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی زنان کارآفرین برگزار شد، از تلاش‌ها و فعالیت‌های بانوان فعال در حوزه تولید و اشتغال مناطق روستایی و کم‌برخوردار تجلیل به عمل آمد.

در جریان این برنامه، زهرا میری، مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی هشت‌پر از استان سیستان و بلوچستان، به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه در حوزه صنایع‌دستی و نقش‌آفرینی در توسعه کسب‌وکارهای بومی و توانمندسازی زنان، مورد تقدیر معاون رئیس‌جمهوری قرار گرفت.

عبدالکریم حسین‌زاده در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان کارآفرین اظهار کرد: بازارهای محلی باید به بازارهای رسمی متصل شوند و نباید با نگاه ترحم‌آمیز به وضعیت اشتغال زنان نگریست؛ چراکه تولید و اشتغال زنان از ارکان مهم توسعه کشور محسوب می‌شود.

او همچنین بر ضرورت ایجاد زنجیره ارتباطی میان بازارهای هفتگی، بازارهای محلی و مراکز رسمی عرضه محصولات تأکید کرد و حمایت از کارآفرینان مناطق روستایی و کم‌برخوردار را از الزامات توسعه اقتصادی دانست.

تجلیل از این بانوی کارآفرین سیستان و بلوچستان، بیانگر ظرفیت و توانمندی زنان هنرمند این استان در عرصه تولید و کارآفرینی است؛ زنانی که با تکیه بر هنر، خلاقیت و دانش بومی، علاوه بر پاسداشت میراث فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه، در مسیر ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی گام برمی‌دارند.

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