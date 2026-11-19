به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ٢٧ آبان‌ماه ١۴٠۵، در حاشیه برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری در گیلان با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و برخی مسئولان کشوری و استانی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به امضا رسید تا گامی ساختاری در راستای پیوند میان بخش مولد کشاورزی و صنعت گردشگری برداشته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، با تأکید بر اهمیت تلفیق مزیت‌های رقابتی استان اظهار کرد: استان گیلان با برخورداری از شالیزارهای سرسبز، باغات چای، مرکبات، زیتون، کیوی و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد روستایی، پتانسیل بالقوه در حوزه گردشگری کشاورزی دارد. این تفاهم‌نامه فراتر از یک سند همکاری اداری، نقشه راهی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات راهبردی استان، افزایش درآمد جوامع محلی و خلق گردشگری تجربه‌گراست.

او با اشاره به جزئیات اجرایی این توافق افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، طرح توسعه گردشگری کشاورزی در ۵ منطقه از استان گیلان به صورت پایلوت و مزارع الگویی اجرایی می‌شود. شناسایی و معرفی مزارع و واحدهای تولیدی مستعد، تسهیل فرایند صدور مجوزهای تأسیسات گردشگری، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری رویدادها و جشنواره‌های تخصصی با محوریت محصولات کشاورزی از مهم‌ترین محورهای این همکاری مشترک است.

سلمان‌خواه خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در این طرح، حفاظت از اراضی حاصلخیز، صیانت از منابع طبیعی، مدیریت بهینه مصرف آب به عنوان مواریث هویتی و اکولوژیک گیلان است. تشکیل کارگروه مشترک میان دو دستگاه، ضمانت اجرایی این تفاهم‌نامه خواهد بود تا با پاسخگویی به موقع به استعلامات و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاهد رونق اقتصادی بیش از پیش در روستاهای استان باشیم.

این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال اعتبار دارد، نویدبخش رویکردی نوین در اقتصاد گردشگری استان گیلان است؛ رویکردی که در آن کشاورز نه تنها تولیدکننده محصول، بلکه میزبان آگاه و بهره‌مند از اقتصاد گردشگری پایدار خواهد بود.

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