به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: زعفران به عنوان نمادی از گردشگری کشاورزی، از دهه‌های گذشته پیوند عمیق و دیرینی با فرهنگ و زندگی مناطق روستایی تربت جام داشته و حتی سنتهای اجتماعی نظیر یاریگری، حس همبستگی، اقتصاد محلی و هویت فرهنگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: ثبت جشنواره زعفران با هدف تحقق موضوع ساماندهی و حرفه‌ای سازی گردشگری رویداد از راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری انجام شده است.

صابرمقدم گفت: رویداد جشنواره زعفران تربت جام با تایید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۸ آبانماه سال جاری در تقویم رویدادهای جمهوری اسلامی ایران ثبت و گواهینامه رویداد در محل برگزاری جشنواره با حضور محسن مه‌آبادی فرماندار، عثمان سالاری نماینده مردم شهرستان در مجلس و مسئولان محلی و استانی رونمایی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام تصریح کرد: تداوم برگزاری این جشنواره و حفظ اصالت آیین‌های بومی آن، زمینه تمدید سالانه مجوز این رویداد را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی تربت جام به عنوان کانون گردشگری زعفران، مناطق روستایی هدف و حمایت از کشاورزان منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

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