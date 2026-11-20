به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی عصر پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان، ۶ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، جوانرود، روانسر، کنگاور و ثلاث‌باباجانی مورد بررسی و کارشناسی تخصصی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، افزود: مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۵۳ میلیارد تومان است که در صورت تحقق، زمینه ایجاد ۴۵ فرصت شغلی مستقیم را در مناطق مختلف استان فراهم خواهد کرد.

او با اشاره به نتایج این جلسه تصریح کرد: از مجموع ۶ طرح بررسی‌شده، یک طرح پس از بررسی‌های کارشناسی مورد موافقت قرار گرفت و پنج طرح دیگر به دلیل وجود برخی نواقص، نیاز به بررسی‌های تکمیلی و همچنین ضرورت اخذ استعلام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برای طرح مجدد به جلسات آینده کمیته فنی موکول شدند.

اعظمی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: هدف از برگزاری جلسات کمیته فنی، صرفاً صدور موافقت با طرح‌های پیشنهادی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ارزیابی همه‌جانبه ابعاد فنی، اقتصادی، اجرایی و زیرساختی هر طرح، زمینه اجرای پروژه‌هایی فراهم شود که از توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی لازم برخوردار باشند.

او ادامه داد: دقت در بررسی طرح‌ها و رفع نواقص پیش از صدور موافقت، علاوه بر صیانت از منابع سرمایه‌گذاران، به ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری، جلوگیری از اجرای پروژه‌های کم‌بازده و هدایت هدفمند سرمایه‌ها به ظرفیت‌های واقعی گردشگری استان کمک می‌کند.

اعظمی در پایان تصریح کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری یکی از الزامات رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کرمانشاه است و تلاش می‌کنیم ضمن تسهیل و حمایت از حضور سرمایه‌گذاران، با رعایت ضوابط و انجام کارشناسی دقیق، مسیر اجرای طرح‌های اثربخش و ماندگار در این حوزه را هموار کنیم.

انتهای پیام/