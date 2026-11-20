به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، عصر روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر ارتفاع‌ زدگی و گرفتار شدن دو نفر از اعضای تیم کوهنوردی استان فارس (شهرستان کازرون) در ارتفاعات کوه تفتان، منطقه کوتل نرده، پایین‌تر از پناهگاه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان پایگاه تفتان شهرستان خاش با پنج نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه دو کوهنورد ۳۵ و ۱۸ ساله دچار ارتفاع‌ زدگی و سرمازدگی شده بودند که یکی از آنان علائمی از جمله سردرد، سرگیجه، تب و لرز داشت. نیروهای امدادی پس از دسترسی به مصدومان و انجام اقدامات اولیه، هر دو نفر را به پناهگاه منتقل کردند و سپس با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به اردوگاه انتقال داده و به مسئول تیم کوهنوردی تحویل دادند.

این عملیات پس از حدود هفت ساعت تلاش نیروهای امدادی، در ساعت ۲۳:۵۷ با انتقال هر دو مصدوم به اردوگاه پایان یافت.

انتهای پیام/