به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع‌دستی، که شامگاه پنج شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، فرمانده سپاه سلمان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: این نمایشگاه با هدف تسهیل بازاریابی محصولات روستایی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک با بیش از ۱۷۰ غرفه طراحی شده است و تا ۳ آذرماه، از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ دایر است.

مصطفی میرحسینی افزود: بازدیدکنندگان می‌توانند در این مدت از تنوع محصولات و صنایع دستی عرضه شده در این رویداد بازدید کنند.

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