به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی و معیشتی سیستان‌ و بلوچستان در روستاها قرار دارد اما عرضه محصولات تولیدکنندگان این مناطق به بازارهای مصرف نیازمند بازاریابی و دسترسی به شبکه‌های فروش است؛ موضوعی که در دومین نمایشگاه روستا آباد با حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده از استان و دیگر نقاط کشور در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان‌ و بلوچستان شامگاه پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه در افتتاحیه دومین نمایشگاه روستاآباد اظهار کرد: این نمایشگاه نباید به عرضه مقطعی محصولات محدود شود بلکه فرصتی برای معرفی تولیدات روستایی، ایجاد شبکه فروش و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازارهای مصرف است.

علیرضا شهرکی افزود: استفاده از بسترهای فروش آنلاین از جمله برنامه کاربردی «باسلام» می‌تواند به بازاریابی و عرضه محصولات کمک کند و تجربه نخستین دوره نمایشگاه نیز ظرفیت تولیدی روستاهای استان را آشکار کرده است.

او با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تأمین مالی، پشتیبانی فنی و تسهیل صدور مجوزها از جمله زمینه‌هایی است که دستگاه‌ها می‌توانند برای رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان پیگیری کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان‌ و بلوچستان با بیان اینکه جمعیت شهری و روستایی استان تقریباً برابر است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی و معیشتی استان در روستاها قرار دارد و توسعه فعالیت‌های تولیدی این مناطق می‌تواند در تقویت اقتصاد استان نقش داشته باشد.

او به بهبود ۲.۱ درصدی شاخص اشتغال استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: وضعیت استان در شاخص فلاکت و درآمد و معیشت نسبت به گذشته بهبود یافته و تورم استان در مهرماه نیز در مقایسه با روند تورم کشور وضعیت مطلوب‌تری داشت.

در ادامه این رویداد، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سیستان و بلوچستان نیز از حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده در نمایشگاه روستاآباد خبر داد و اظهار کرد: فعالان حاضر در این رویداد از شهرستان‌های مختلف استان و دیگر نقاط کشور در حوزه کسب‌ و کارهای روستایی و مشاغل خرد و خانگی فعالیت دارند.

مصطفی میرحسینی افزود: برنامه بنیاد برکت به برگزاری نمایشگاه محدود نیست و ایجاد زنجیره ارزش، ارتقای مهارت تولیدکنندگان و فراهم کردن امکان دسترسی آنان به بازارهای ملی و بین‌المللی را دنبال می‌کند.

او ادامه داد: تولیدکنندگانی که ظرفیت عرضه محصولات در سطح ملی و رقابت در بازارهای گسترده‌تر را داشته باشند، در نمایشگاه‌های ملی نیز حضور پیدا می‌کنند و از طریق پلتفرم‌های ایجاد شده از سوی بنیاد برکت امکان معرفی و عرضه محصولات خود در سراسر کشور را خواهد داشت.

میرحسینی تقویت تاب‌آوری اقتصادی را از اهداف این برنامه عنوان کرد و گفت: برگزاری رویدادهای مشابه در استان‌های مختلف کشور با هدف تکمیل زنجیره ارزش و گسترش بازار فروش تولیدکنندگان دنبال می‌شود.

این نمایشگاه تا ۳ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در زاهدان فعالیت خواهد داشت.

انتهای پیام/