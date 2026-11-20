به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، مریم ظفری روز جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای امسال حدود ۳۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی با هدف تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و رونق کسب‌ و کار در منطقه آزاد چابهار صادر یا تمدید شده است و طی همین مدت اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری سه برابر افزایش یافت.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در شرایط جنگی اخیر ۱۲ واحد تولیدی منطقه آزاد چابهار برای اخذ تسهیلات حمایتی معرفی شدند و باوجود چالش های ایجاد شده؛ ارزش تولیدات واحدهای مستقر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد داشت که نشانه پویایی ظرفیت این منطقه بندری است.

او به تدوین بسته سرمایه‌گذاری شامل ۱۰۰ طرح صنعتی صادرات‌ محور تا پایان سال در منطقه آزاد چابهار اشاره کرد و گفت: شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی، فعال‌سازی کارخانه‌های غیرفعال و پیگیری افتتاح و راه‌اندازی فاز نخست طرح‌های اقتصادی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این برنامه‌ها تبدیل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال، رونق کسب‌ و کار و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منطقه است.

ظفری تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و بهبود رویه‌های اجرایی با هدف حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در اولویت برنامه‌های منطقه آزاد چابهار است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه کاهش موانع اداری و تسریع در صدور مجوزها با هدف فراهم‌کردن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی دنبال می‌شود به ساماندهی قراردادهای سرمایه‌گذاری راکد نیز اشاره کرد و بیان داشت: همچنین برای جلوگیری از بلاتکلیفی زمین ها و صیانت از حقوق سازمان ۱۱۵ فقره قرارداد راکد به مساحت ۸۵۰ هکتار که صاحبان آنها به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده بودند، فسخ شد.

ظفری در خصوص ظرفیت‌ منطقه منفصله مرز ریمدان نیز اظهار کرد: این منطقه از فرصت‌ مناسبی برای توسعه تجارت مرزی، صادرات و ترانزیت برخوردار است و با جلب اعتماد جامعه محلی زمینه جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن فراهم شده است.

او همچنین گفت: تسهیل واردات خودرو و توسعه بازار خودروهای خارجی از طریق سامانه چابهار من از دیگر اقدامات برای بهبود فرآیندهای اقتصادی و خدمات‌رسانی به فعالان این حوزه است.

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