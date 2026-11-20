به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا همتی معاون گردشگری استان تهران گفت: آزمون جامع گردشگری برای نخستین‌بار با بهره‌گیری از سازوکار تفویض اختیار به استان‌ها و با مسئولیت اجرایی مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار برگزار می‌شود.

او اشاره کرد: در این دوره از آزمون، فراگیرانی که دوره‌های نظری و مهارتی خود را در مؤسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گذرانده‌اند، در رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی مختلف به رقابت و ارزیابی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود می‌پردازند.

آزمون جامع گردشگری طیف متنوعی از مشاغل تخصصی این صنعت از جمله مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری داخلی و بین‌المللی، راهنمایان زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم)، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ارزیابان طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری را در بر می‌گیرد.

همتی اضافه کرد: در مجموع ۵ هزار و ۱۱۲ نفر در سراسر کشور برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که استان تهران با یک‌هزار و ۱۱۷ نفر، بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.

برگزاری هم‌زمان این آزمون در سراسر کشور و واگذاری مسئولیت اجرایی آن به استان‌ها، گامی در راستای تمرکززدایی، تقویت ظرفیت‌های اجرایی استان‌ها و ارتقای نظام آموزش و ارزیابی نیروی انسانی متخصص در صنعت گردشگری کشور به شمار می‌رود.

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