به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی طلوعی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در حوزه برگزاری آزمون جامع گردشگری، از بخش‌های مختلف برگزاری این آزمون بازدید و در جریان روند اجرایی آن قرار گرفت.

همچنین در این بازدید، حسین اله بداشتی معاون توسعه مدیریت و رضا همتی معاون گردشگری استان تهران حاضر شدند و آخرین وضعیت برگزاری آزمون، نحوه حضور فراگیران، فرآیندهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

آزمون جامع فراگیران دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت گردشگری، هم‌زمان با سراسر کشور و برای نخستین‌بار با تفویض مسئولیت اجرایی به استان‌ها برگزار شد.

استان تهران با ثبت‌نام یک‌هزار و ۱۱۷ نفر، بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. شرکت‌کنندگان تهرانی در ۱۰ عنوان دوره تخصصی گردشگری در این آزمون حضور دارند.

برگزاری این آزمون با هدف ارزیابی دانش و مهارت‌های تخصصی فراگیران و فراهم‌سازی زمینه ورود نیروهای آموزش‌دیده و توانمند به بازار کار گردشگری انجام می‌شود.

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