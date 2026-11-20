به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مهدی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: آزمون جامع گردشگری با هدف ارزیابی دانش تخصصی و سنجش مهارت‌های فراگیران دوره‌های آموزشی گردشگری و فراهم‌کردن زمینه ورود نیروهای آموزش‌دیده به بازار کار این صنعت برگزار می‌شود.



او افزود: شرکت‌کنندگان در این آزمون در پنج رشته تخصصی شامل مدیریت فنی گردشگری و خدمات دفاتر مسافرتی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، راهنمای داخلی گردشگری، راهنمایان گردشگری تطبیقی فرهنگی و راهنمایان گردشگری تطبیقی طبیعت‌گردی به رقابت علمی پرداختند.



اجاق با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری قشم اظهار کرد: توسعه گردشگری پایدار در جزیره نیازمند نیروی انسانی متخصص، آشنا با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و برخوردار از دانش حرفه‌ای در حوزه خدمات گردشگری است.



معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش توان حرفه‌ای فعالان این حوزه و تربیت راهنمایان آشنا با ویژگی‌های منحصربه‌فرد جزیره ژئوپارک جهانی قشم از جمله ضرورت‌هایی است که باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.



او تأکید کرد: آموزش تخصصی و برگزاری دوره‌های مهارتی باید به شکل مستمر دنبال می شود و زمینه ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه قشم در صنعت گردشگری کشور فراهم خواهد شد.



این آزمون ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه ۲۹ آبان‌ماه در سالن آزمون آموزشگاه جامعه هتلداران قشم برگزار شد و در مجموع ۳۳ نفر در رشته‌های یادشده در آن شرکت کردند.

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