به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث فرهنگی، در جریان سفر کاری خود به ارومیه، ضمن دیدار با مقامات اجرایی آذربایجان غربی، از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه توسعه گردشگری و میراث‌فرهنگی تقدیر و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه و نقش کلیدی مدیریت استانی در پیشبرد پروژه‌های ملی تاکید کرد.

در این مراسم، عارف‌نیا با اهدای لوح تقدیر از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار، مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی این استان و سایر اعضای کمیته افتتاحیه بارگاه شمس تبریزی خوی به پاس خدمات و زحمات ایشان در پیشبرد امور فرهنگی قدردانی کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه این تقدیرنامه نشان‌دهنده حمایت وزارت‌خانه از اقدامات اجرایی در سطح استان است، تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از پروژه‌های شاخص میراث‌فرهنگی منطقه و تکریم فعالان حوزه گردشگری صورت گرفت.

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