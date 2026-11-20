به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی با همراهی امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی دیگر از مسئولان، ۲۸ آبان‌ماه از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری در روستای حسنلو نقده بازدید کردند.

استاندار آذربایجان غربی در جریان بازدید از این روستا، با تاکید بر اهمیت استراتژیک این روستای تاریخی و گردشگری اظهار کرد: تبیین جایگاه تاریخی و فرهنگی حسنلو، تنها یک ضرورت منطقه‌ای نیست، بلکه وظیفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی است، ما در مدیریت استان، بر این باوریم که حفاظت از این گنجینه باستانی، با تکیه بر دانش نوین و مدیریت هوشمند منابع، می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار در نقده و سطح استان باشد؛ هدف ما تنها حفظ بنا نیست، بلکه ایجاد پیوندی میان میراث باستانی و اقتصاد گردشگری مدرن است.

رضا رحمانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های راهبردی دولت و مدیریت استان برای ارتقای جایگاه این سایت، تصریح کرد: تمام توان اجرایی و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های استانی و نهادهای میراث‌فرهنگی برای حمایت از فرآیند ثبت جهانی حسنلو در یونسکو در دستور کار قرار دارد، ما بر این باوریم که تحقق هدف ثبت جهانی تا سال ۲۰۲۷، نه تنها هویت تاریخی منطقه را تثبیت می‌کند، بلکه با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، نقده را به قطب اصلی گردشگری تاریخی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ امری که مستلزم همکاری نزدیک میان بخش‌های اجرایی، مردم محلی و متخصصان این حوزه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی هم در جریان این بازدید اظهار کرد: فاز نخست تقویت زیرساخت‌های گردشگری حسنلو شامل سنگ‌فرش و آسفالت‌ریزی معابر، دیواره‌سازی و جداره‌سازی، اجرای المان‌های روستایی، ساماندهی مراکز محله و پارک تفریحی، احداث دیوارهای حفاظتی، ساماندهی ورودی روستا و بهسازی منظر عمومی بوده و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در آستانه تکمیل قرار دارد.

مرتضی صفری افزود: با توجه به اهمیت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری حسنلو، برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین افتتاح آن با حضور مسئولان کشوری از جمله وزیر میراث‌فرهنگی و استاندار آذربایجان غربی در دستور کار قرار گرفته است.

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