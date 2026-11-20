به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای پاسداشت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری سیستان و قدردانی از نگاه حمایتی و توجه ویژه مسئولان به داشته‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه، یک قاب نفیس هنری منقش به نقشه ایران سربلند و آراسته به هنر اصیل خامه‌دوزی سیستان، به ولایتی‌پور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل، اهدا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: این اثر ارزشمند در جریان حضور فرماندار ویژه زابل در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و با همراهی اعضای انجمن شاهنامه‌خوانی نیاتک سیستان، به وی تقدیم شد.

او ادامه داد: این اثر هنری نمادی از عشق به ایران، هویت تاریخی و تمدنی سیستان و پاسداشت هنرهای اصیل و بومی این سرزمین است که با دستان هنرمندان توانمند منطقه خلق شده و جلوه‌ای از اصالت، ظرافت و غنای فرهنگی این دیار را به نمایش می‌گذارد.

میرحسینی با اشاره به اهمیت پیوند هنرهای سنتی با ادبیات و فرهنگ حماسی سیستان خاطرنشان کرد: حضور اعضای انجمن شاهنامه‌خوانی نیاتک در این برنامه، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان هنرهای بومی، شاهنامه و هویت تاریخی سیستان است و حمایت از چنین جریان‌های فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و پاسداشت میراث ارزشمند این منطقه داشته باشد.

او در پایان تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی سیستان، حمایت از هنرمندان بومی و صیانت از هنرهای اصیل و ریشه‌دار منطقه از مهم‌ترین رویکردهای اداره میراث‌فرهنگی شهرستان زابل است.

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