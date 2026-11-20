به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی سرانجام با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری امروز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور، در محل سالن امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد.

سرپرست معاونت گردشگری کرمان با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی در ارتقا کیفیت خدمات گردشگری افزود: این آزمون با هدف ارزیابی سطح دانش، سنجش توانمندی‌های آموزشی فراگیران و فراهم کردن زمینه ورود نیروهای آموزش‌دیده و واجد صلاحیت به عرصه فعالیت حرفه‌ای گردشگری برگزار شده است.

او در ادامه بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این آزمون در ۶ عنوان آموزشی شامل راهنمای گردشگران داخلی، راهنمای گردشگری تاریخی، راهنمای گردشگری طبیعت‌گردی، مدیریت تاسیسات گردشگری، مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و کارشناس ارزیاب طرح تطبیق در رسته خدمات و تجهیزات و با حضور ۱۲۳ داوطلب‌ به رقابت پرداختند.

سرانجام با تاکید بر نقش سرمایه انسانی متخصص در توسعه پایدار گردشگری تصریح کرد: ارتقا دانش تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای از الزامات بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران است و برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های جامع، بخشی از فرایند نظام‌مند ارتقا صلاحیت حرفه‌ای فعالان این صنعت به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت گردشگری کرمان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان توسعه آموزش‌های تخصصی و حمایت از تربیت نیروی انسانی کارآمد را با هدف تقویت زیرساخت‌های انسانی گردشگری و ارتقا جایگاه استان در صنعت گردشگری کشور دنبال می‌کند.

او با تاکید بر اینکه نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه و یکی از پیشران‌های اصلی توسعه گردشگری استان کرمان است، افزود: برخورداری کرمان از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی زمانی به خلق ارزش اقتصادی و ارتقا جایگاه گردشگری استان منجر می‌شود که با دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و توانمندی فعالان این حوزه همراه باشد، از این منظر سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، نه‌تنها به ارتقا کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری، رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و حرکت به سوی توسعه پایدار گردشگری در استان خواهد بود.

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