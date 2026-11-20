به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی امروز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون جامع گردشگری استان خراسان رضوی امروز جمعه با حضور ۵۹۲ نفر از فراگیران دوره‌های آموزشی گردشگری و در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲۴۸ نفر در آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، ۱۱۸ نفر در مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ۱۵۲ نفر در بخش راهنمای داخلی گردشگری شرکت کردند.

او ادامه داد: همچنین ۵۶ نفر در آزمون راهنمای فرهنگی گردشگری (تطبیقی)، چهار نفر در راهنمای طبیعت‌گردی (تطبیقی)، هفت نفر در آزمون کارشناسی ارزیاب تأسیسات گردشگری در رسته خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی، چهار نفر در رسته فنی و ساختمانی و سه نفر نیز در رسته ایمنی و بهداشت حضور داشتند.

موسوی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: آموزش در این حوزه تنها به افزایش دانش و مهارت‌های فعالان گردشگری محدود نمی‌شود، بلکه نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران، بهبود عملکرد تأسیسات گردشگری و همچنین آگاهی‌بخشی درباره ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی دارد.

او تصریح کرد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری است و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای شاغلان این صنعت می‌تواند زمینه ارائه خدمات استانداردتر و رقابت‌پذیری بیشتر تأسیسات و مجموعه‌های گردشگری را فراهم کند. بر همین اساس، پس از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، آزمون جامع گردشگری با هدف سنجش میزان آمادگی علمی و مهارتی فراگیران برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به استقبال فراگیران از برگزاری این آزمون در استان گفت: شرکت‌کنندگان دوره‌های مختلف گردشگری از برگزاری آزمون جامع در خراسان رضوی استقبال کردند که این موضوع نشان‌دهنده علاقه‌مندی به کسب مهارت‌های تخصصی و ورود حرفه‌ای به عرصه گردشگری است.

او افزود: آزمون جامع گردشگری در استان خراسان رضوی همزمان با کشور طی برنامه‌ریزی مناسب، نظم و دقت برگزار شد تا فراگیران دوره‌های مختلف بتوانند در شرایط مطلوب در آزمون شرکت کنند.

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