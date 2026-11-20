به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و در حاشیه آیین گشایش حمام تاریخی شاه در میدان امام(ره)(نقش‌جهان)، با اشاره به بهره‌برداری از این بنای تاریخی گفت: حمام شاه از بناهای ارزشمند دوره شاه عباس صفوی و از حمام‌های تاریخی بزرگ و قدیمی اصفهان است که در مجاورت بازار تاریخی و میدان نقش جهان قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این بنای تاریخی با وجود مالکیت دولتی، با مشارکت بخش خصوصی و بانک شهر احیا شده و قرار است در قالب موزه و فضایی برای برگزاری آیین‌ها و رویدادهای فرهنگی استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کرم زاده با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری گردشگری در این استان افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اصفهان تعریف شده و روند بهره‌برداری از این پروژه‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌طور معمول هر ماه شاهد افتتاح چند پروژه گردشگری در استان هستیم.

او با اشاره به تعدد جشنواره‌ها و رویدادهای برگزارشده در اصفهان افزود: این استان با توجه به شمار رویدادهای گردشگری و فرهنگی، به یکی از مراکز مهم رویدادهای گردشگری کشور تبدیل شده است و حمایت استاندار اصفهان و وزارت میراث فرهنگی در توسعه این ظرفیت‌ها نقش مؤثری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های استاندار اصفهان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی در استان بیش از گذشته فراهم شود و ادامه داد: هدف ما این است که با مرمت بناهای تاریخی و دمیدن روح تازه در کالبد این آثار از طریق تعریف کاربری‌های جدید، ظرفیت‌های میراثی اصفهان را در خدمت توسعه گردشگری قرار دهیم.

کرم زاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأمین اعتبار مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ گفت: در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و استاندار اصفهان، موضوع اختصاص یک همت اعتبار به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ مطرح و درباره آن توافق اولیه انجام شد.

او تصریح کرد: امیدواریم در نشست روز دوشنبه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بتوانیم موضوع تأمین و تخصیص این اعتبار و سهم استان اصفهان از آن را پیگیری کنیم و با توافقی مؤثر برای حمایت از بناهای تاریخی آسیب‌دیده به استان بازگردیم.

انتهای پیام/