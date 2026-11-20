به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و در آیین گشایش حمام تاریخی شاه در میدان امام(ره)(نقش‌جهان) که با حضور علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی توسعه زیرساخت‌های گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امیر کرم زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همراه بود، ضمن قدردانی از افرادی که در مرمت و احیای این بنای تاریخی مشارکت داشته‌اند، گفت: اصفهان در عرصه‌های مختلف با دشواری‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده، اما همواره شهروندانی داشته است که با تعصب، دلسوزی و احساس مسئولیت برای حفظ داشته‌های این شهر تلاش کرده‌اند.

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط دشوار مدیریتی استان در نزدیک به دو سال گذشته ادامه داد: اصفهان در این مدت شرایط سختی را پشت سر گذاشته و حتی در مقاطعی با پیامدهای جنگ و آسیب‌های ناشی از آن مواجه بوده است، اما ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های شهروندان این استان موجب شده است فعالیت‌ها و دستاوردهای متعددی در حوزه‌های مختلف استمرار پیدا کند.

جمالی نژاد با اشاره به اهمیت حضور فعالان و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی در فرآیند احیای بناهای تاریخی افزود: وقتی دل‌ها به یکدیگر گره می‌خورد و افراد دست در دست هم می‌گذارند، حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان کارهای بزرگی انجام داد؛ اصفهان مانند ققنوسی است که ممکن است آسیب ببیند، اما دوباره توان برخاستن و پرواز دارد.

او با قدردانی از دست‌اندرکاران احیای حمام تاریخی شاه خاطرنشان کرد: این بنا پیش از این در وضعیت مناسبی قرار نداشت و افرادی که برای احیای آن پای کار آمده‌اند، با عشق و علاقه برای حفظ این اثر تاریخی تلاش کرده‌اند. اگر چنین انسان‌های دلسوزی در اصفهان حضور نداشتند، امکان نداشت شاهد احیای مجموعه‌هایی از این دست باشیم.

استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه فوری به بناهای تاریخی آسیب‌پذیر استان گفت: برخی ساختمان‌ها و آثار تاریخی در شرایطی قرار دارند که اگر برای حفاظت و مرمت آن‌ها به‌موقع اقدام نشود، ممکن است با بارندگی و عوامل طبیعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد شود؛ بنابراین نباید در رسیدگی به این آثار تعلل کرد.

جمالی نژاد با اشاره به وجود بناهای تاریخی رهاشده و نیازمند مرمت در این استان، از مشارکت افرادی که برای نجات این آثار پیش‌قدم شده‌اند قدردانی کرد و افزود: حضور شهروندانی که با تمام وجود برای اصفهان و حفظ میراث تاریخی آن دل می‌سوزانند، سرمایه‌ای ارزشمند برای این شهر است و باید از این ظرفیت در مسیر صیانت از هویت تاریخی اصفهان بهره گرفت.