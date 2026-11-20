به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و در ادامه سفر خود به اصفهان، در آیین گشایش حمام تاریخی شاه در میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در احیای بناهای تاریخی صرفاً حمایت از صنعت گردشگری نیست، بلکه اقدامی برای صیانت از فرهنگ و تاریخ ایران به شمار می‌رود و باید موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه برطرف شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی با اشاره به مشکلات گذشته سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مرمت و احیای بناهای تاریخی ادامه داد: در مقطعی امکان دریافت تسهیلات برای برخی از این بناها از طریق بانک‌های عامل فراهم نبود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی با شبکه بانکی، بخشی از این موانع برطرف شده است.

شالبافیان با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل در تأمین منابع مالی پروژه‌های مرمت و احیای بناهای تاریخی افزود: حمایت‌های تسهیلاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای هدفمند شود که بناهای تاریخی دارای اولویت بتوانند از ظرفیت‌های مالی برای احیا و بهره‌برداری مجدد برخوردار شوند.

او با اشاره به جایگاه اصفهان در جذب منابع سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سرمایه‌گذاران اصفهان قرار گرفته و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان نیز به این استان در قالب تسهیلات اختصاص یافته است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی با تأکید بر اهمیت ملی میراث تاریخی اصفهان گفت: اصفهان تنها متعلق به مردم این استان نیست، بلکه پرچمدار فرهنگ و تاریخ ایران به شمار می‌رود و صیانت از میراث تاریخی آن مسئولیتی ملی است.

شالبافیان همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی اصفهان در جریان جنگ اخیر ادامه داد: در شرایطی که تاریخ و فرهنگ ایران با تهدیدهایی مواجه بوده است، اصفهان نیز در جریان جنگ شاهد تخریب گسترده آثار تاریخی و فرهنگی خود بوده و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از میراث تاریخی این شهر را نشان می‌دهد.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی اصفهان اشاره کرد و افزود: در دوره مدیریت کنونی استان و با همراهی مجموعه مدیریتی میراث‌فرهنگی، ظرفیت هتل‌های پنج‌ستاره اصفهان افزایش یافته و با افتتاح سه هتل پنج‌ستاره اخیر، برنامه‌ریزی برای اضافه شدن یک هتل پنج‌ستاره دیگر تا پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را حاصل همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از صاحبان اصلی صنعت گردشگری و از همراهان مهم حفاظت و معرفی فرهنگ و تاریخ این سرزمین هستند و باید نقش و جایگاه آنان در توسعه این صنعت مورد توجه قرار گیرد.