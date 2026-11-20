به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالیبافیان، پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و در سفر به اصفهان، در حاشیه برگزاری مسابقه چوگان در میدان امام(ره)(نقش‌جهان)، گفت: رویدادهای زمان‌محور و برنامه‌های مبتنی بر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، از عوامل مؤثر در توسعه گردشگری به شمار می‌روند و برنامه امروز نیز رویدادی مبتنی بر میراث‌فرهنگی ایران است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی ادامه داد: ورزش‌های اصیل ایرانی با تقویت رویدادهای فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های میراثی، نقش مؤثری در توسعه گردشگری دارند و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و علاقه‌مندان را فراهم کند.

شالبافیان با اشاره به استقبال مردم از مسابقه چوگان در میدان امام(ره)(نقش‌جهان) افزود: حضور گسترده مردم در این برنامه نشان‌دهنده علاقه و اشتیاق جامعه به رویدادهایی است که ریشه در فرهنگ و میراث ایرانی دارند.

او با اشاره به اهمیت شکل‌گیری تقویم رویدادهای گردشگری در استان اصفهان تصریح کرد: ایجاد تقویم منسجم رویدادهای گردشگری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه گردشگری استان کمک کند و زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و ورزشی اصفهان را در قالب برنامه‌های مستمر فراهم آورد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی گردشگری ورزشی را یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت توسعه در صنعت گردشگری دانست و گفت: در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، موضوع تشکیل میز گردشگری ورزشی و تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه دنبال شده است.

شالبافیان با اشاره به حمایت‌های قانونی و اجرایی از توسعه گردشگری ورزشی ادامه داد: در مصوبه اخیر دولت درباره گردشگری ورزشی مبتنی بر آب، ظرفیت‌های استان‌های مختلف شناسایی شده و واگذاری و توسعه این ظرفیت‌ها با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: همچنین در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از گردشگری ورزشی مورد توجه قرار گرفته و واردات تجهیزات مورد نیاز این حوزه از حقوق ورودی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف شده است؛ موضوعی که می‌تواند به تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ورزشی کمک کند.