به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهناز کوچکزایی روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون جامع تخصصی در حوزه‌ گردشگری ۲۹ آبان جاری با حضور داوطلبان ثبت‌نام شده از زاهدان و شهرستان چابهار در محل کتابخانه موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

رییس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی معاونت گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: مجموعا ۲۳ نفر در آزمون شرکت‌ کردند که از این تعداد،۱۸ نفر از شهرستان زاهدان و ۵ نفر از شهرستان چابهار بودند که شرکت‌کنندگان زاهدان شامل ۸ زن و ۱۰ مرد می‌باشد.

او گفت:این آزمون در ۴ رشته‌ تخصصی شامل راهنمایان گردشگری داخلی و راهنمایان فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی (تطبیقی)، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و ارزیاب و سیاست‌گذاری گردشگری در رشته خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی برگزار شد.

کوچکزایی در پایان افزود: این آزمون با هدف ارزیابی سطح دانش فنی و تخصصی فعالان و متقاضیان این حوزه جهت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در منطقه صورت گرفت که داوطلبان پس از قبولی در این آزمون و گذراندن مرحله مصاحبه زبان انگلیسی، گواهینامه‌های تخصصی خود را از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت خواهند کرد.

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