به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون

ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، جهان اسلام و جامعه دینی ایران است.

آن فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و تربیت شاگردان و خدمت به ساحت علم و معرفت سپری کرد و آثار علمی و معنوی ایشان، میراثی ماندگار برای جهان تشیع خواهد بود.

اینجانب این ضایعه اندوه‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عالم ربانی علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و داغداران صبر و اجر مسئلت دارم.»

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