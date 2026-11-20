به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند برگزاری آزمون جامع دوره‌های آموزش گردشگری، گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور و با حضور ۱۰۰ داوطلب در استان اردبیل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: آزمون جامع گردشگری با هدف ارزیابی و سنجش دانش و توانمندی فراگیران دوره‌های آموزشی گردشگری و ایجاد بستری برای ورود نیروی متخصص به بازار کار گردشگری استان برگزار می‌شود.

او تاکید کرد: داوطلبان حاضر در این آزمون در پنج رشته راهنمای گردشگری داخلی، راهنمای گردشگری فرهنگی تطبیقی، راهنمای گردشگری طبیعت‌گردی تطبیقی‌، مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری و مدیریت فنی دفاتر به رقابت پرداختند.

جباری با اشاره به اهمیت آموزش و تربیت نیروی متخصص در حوزه گردشگری، ادامه داد: نیروی انسانی آموزش دیده و دارای تخصص یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد و توسعه صنعت گردشگری است و ما در استان تلاش می‌کنیم با توجه ویژه به امر آموزش سطح کیفی خدمات گردشگری را ارتقا دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: علاوه بر دوره‌های آموزشی گردشگری، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های علمی از دیگر اقدامات ما در راستای توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری و علاقمندان به این صنعت است که به صورت مستمر برگزار می‌شود.

انتهای پیام/