به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر آتش‌فراز، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح دستاوردهای دومین روز از سفر نظارتی هیئت عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این استان اعلام کرد: در دومین روز از این سفر کاری، برنامه‌های نظارتی و بازدیدهای میدانی با حضور در شهرستان‌های چرام، کهگیلویه و گچساران پیگیری شد و روند اجرای پروژه‌های مرمتی و توسعه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

آتش‌فراز در تشریح جزئیات بازدیدهای شهرستان چرام افزود: در این شهرستان از بنای تاریخی امامزاده علی (ع) متعلق به دوره صفویه بازدید به عمل آمد و ضمن بررسی دقیق روند احیای دیوار حائل و بخش‌های گوناگون این بقعه متبرکه، گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده به مهمانان و اعضای هیئت نظارت ارائه شد. همچنین در ادامه برنامه‌های چرام، از بنای تاریخی امامزاده محمود با قدمت دوره سلجوقی بازدید شد و روند احیا و حفاظت از این اثر ارزشمند مورد پایش قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بازدید از بافت تاریخی دهدشت تصریح کرد: در ادامه این سفر، هیئت عالی وزارتخانه از چند بنای شاخص این بافت تاریخی از جمله کاروانسرای تاریخی، حمام تاریخی معروف به کوهیار و همچنین کارگاه‌های احیای صنایع‌دستی در بازار بلاد شاپور بازدید کردند که در این بخش نیز گزارشی کامل پیرامون روند احیا، مرمت و توسعه فعالیت‌های هنرمندان صنایع‌دستی خدمت مهمانان ارائه شد.

وی در خصوص برنامه‌های بخش پایانی روز دوم در شهرستان گچساران بیان کرد: در این مرحله از سفر، از روستای هدف گردشگری مارین بازدید به‌عمل آمد؛ روستایی شگفت‌انگیز که در میان باغ‌های انبوه انار و در مسیر ارتباطی آرو به سمت گچساران واقع شده است و قدمت بخش اولیه آن به حداقل دوره صفویه بازمی‌گردد و آثار طبیعی منحصربه‌فردی را نیز در خود جای داده است.

آتش‌فراز در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اقدامات عمرانی گسترده‌ای نظیر سنگفرش معابر و پروژه‌های زیرساختی را برای تبدیل مارین به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری منطقه آغاز کرده است که در این بازدید، مهمانان وزارتخانه از بخش‌های گوناگون این جاذبه طبیعی و تاریخی دیدن کرده و در جریان پیشرفت عملیات عمرانی و احیای آن قرار گرفتند: این اقدامات با هدف توسعه پایدار گردشگری روستایی و صیانت از بافت‌های ارزشمند استان با جدیت ادامه خواهد یافت.

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