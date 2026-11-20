علیرضا زارعی رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری دو تور گردشگری پاییزی به مقاصد کردان و کویر ابوزیدآباد با مشارکت ۱۵۰ نفر خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تنوع‌بخشی به محصولات سفر، توسعه بازار گردشگری داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت مقاصد متنوع کشور اجرا شده است.

زارعی با اشاره به برگزاری این دو برنامه در روز پنجشنبه اظهار کرد: در تور کردان، ۱۰۰ نفر از گردشگران ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری منطقه، تجربه اسب‌سواری را نیز در برنامه سفر خود داشتند. طبیعت متنوع و ظرفیت‌های گردشگری روستایی و تفریحی کردان، این منطقه را به مقصدی مناسب برای سفرهای کوتاه‌مدت و طبیعت‌گردی، به‌ویژه در فصل پاییز، تبدیل کرده است.

وی درباره تور کویر ابوزیدآباد نیز گفت: در این برنامه با حضور ۵۰ نفر، بازدید از شهر زیرزمینی نوش‌آباد به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص میراث تاریخی منطقه کاشان، در کنار تجربه شترسواری، آفرود و بازدید از دیگر جاذبه‌های گردشگری منطقه پیش‌بینی شده بود.

رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین با تأکید بر اهمیت طراحی تجربه‌های متنوع سفر خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی و تاریخی و سفرهای ماجراجویانه برخوردار است. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، علاوه بر توسعه گردشگری داخلی، می‌تواند به رونق مقاصد گردشگری، تقویت اقتصاد جوامع محلی و توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری کمک کند.

وی افزود: توسعه گردشگری تنها به معرفی مقصد و جابه‌جایی مسافر محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم شناخت نیازها و سلیقه مخاطبان و طراحی محصولاتی است که حمل‌ونقل، اقامت، خدمات سفر و تجربه‌های مقصد را در قالب بسته‌هایی باکیفیت، متنوع و قابل دسترس به یکدیگر پیوند دهد.

شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین به‌عنوان یکی از شش شرکت زیرمجموعه هگتا، در چارچوب راهبرد این هلدینگ برای شکل‌دهی به زنجیره یکپارچه خدمات گردشگری فعالیت می‌کند. در این رویکرد، ظرفیت شرکت‌های گروه در حوزه‌های حمل‌ونقل ریلی، خدمات مسافرتی، اقامت، هتلداری، سرمایه‌گذاری و توسعه مقاصد گردشگری به‌صورت مکمل و هم‌افزا به کار گرفته می‌شود تا ضمن عبور از فعالیت‌های جزیره‌ای، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، طراحی محصولات متنوع‌تر و خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

توسعه تورهای داخلی در این چارچوب، علاوه بر عرضه مستقیم خدمات سفر به مخاطبان، زمینه گسترش فروش سازمانی و طراحی بسته‌های سفر رفاهی برای کارکنان و خانواده‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف را نیز فراهم می‌کند. بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه و پلتفرم‌های فروش و خدمات رفاهی، از جمله مسیرهایی است که هگتا برای توسعه بازار، تسهیل دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به خدمات سفر و تقویت زنجیره ارزش گردشگری دنبال می‌کند.

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