به گزارش خبرنگارمیراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد، امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این رویکرد در راستای سیاست دولت مبنی بر برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به فعالان و تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی است تا از این طریق، سطح کیفی و علمی خدمات گردشگری در استان ارتقا یابد.

معاون گردشگری استان فارس با اشاره به برگزاری این آزمون در تاریخ ۲۹ آبان ماه، هدف اصلی از سپردن اجرای آزمون‌ها به بخش خصوصی را افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای استانداردهای خدمات‌دهی دانست.

زاهدیان نژاد اظهار کرد: با توجه به تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه، هدف ما این است که با سپردن فرآیند آموزش و آزمون به خودِ تشکل‌های حرفه‌ای، توسعه پایدار گردشگری را از نزدیک توسط فعالان این حوزه لمس کنیم. این کار باعث می‌شود خودِ فعالان، بازخوردهای لازم را برای بالا بردن سطح کیفی خدمات دریافت و اعمال کنند.

او افزود که افزایش دانش علمی و مهارت‌های عملی گردشگران، مستقیماً بر تجربه گردشگران داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارد.

معاون گردشگری استان فارس تصریح کرد: ارتقای سطح علمی و عملی این عزیزان باعث می‌شود خدمات ارائه شده در استان فارس با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد و در نتیجه، ظرفیت جذب گردشگر از طریق بهبود کیفیت خدمات، به شکل چشمگیری افزایش یابد.

زاهدیان نزاد همچنین خاطرنشان کرد: نقش بخش دولتی در این رویکرد جدید، از اجرا به سمت «نظارت» تغییر خواهد کرد.

او گفت: در این مسیر، بخش دولتی بر حوزه‌های آموزشگاهی و کیفیت برگزاری دوره‌ها نظارت خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که فرآیند آموزش و آزمون مطابق با استانداردهای لازم پیش می‌رود.

معاون گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی که در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، تعداد ۴۰۰ هنرجو در قالب ۶ گروه مختلف شرکت کردند. این دوره به عنوان تجربه‌ای موفق در زمینه تعامل میان بخش دولتی و تشکل‌های حرفه‌ای ثبت شده است.

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