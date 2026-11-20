به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سیدموید محسن‌نژاد روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در بازدید پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه یحیی شهرستان ارزوئیه، ضمن بررسی مراحل اجرایی پروژه و پایش روند پیشرفت فعالیت‌های میدانی و مطالعاتی، بر اهمیت تعیین دقیق عرصه و پیشنهاد حریم تپه یحیی در چارچوب ضوابط و معیارهای علمی باستان‌شناسی تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه تاریخی و باستان‌شناختی تپه یحیی اظهار کرد: تعیین عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی، یکی از اقدامات بنیادین در نظام حفاظت و مدیریت میراث‌فرهنگی است، چراکه بدون شناخت دقیق محدوده آثار و پهنه‌های مرتبط با آن‌ها، امکان برنامه‌ریزی موثر برای حفاظت، کنترل مداخلات و پیشگیری از تعرض و تخریب فراهم نخواهد بود.

او افزود: اجرای این پروژه علاوه بر مشخص کردن محدوده قانونی و حفاظتی محوطه، زمینه لازم را برای مدیریت یکپارچه تپه یحیی، سامان‌دهی فعالیت‌های پیرامونی و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی درباره هرگونه مداخله در محدوده اثر فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت دقت علمی در انجام مطالعات و مستندسازی نتایج خاطرنشان کرد: تپه یحیی صوغان‌ از محوطه‌های ارزشمند باستان‌شناختی کشور است و حفاظت از چنین آثاری نیازمند نگاه تخصصی، مطالعات مستند و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط است، از این رو پایش مستمر روند اجرای پروژه و اطمینان از انطباق نتایج با استانداردهای تخصصی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: تعیین عرصه و حریم، صرفا یک اقدام اداری یا ترسیم محدوده جغرافیایی نیست، بلکه اقدامی زیربنایی برای حفاظت پایدار از میراث تاریخی و فراهم کردن زمینه مدیریت علمی و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

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