به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سیدموید محسن‌نژاد جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، با همراهی علیرضا میرزاده فرماندار شهرستان ارزوئیه، از مجتمع گردشگری سامان این شهرستان بازدید کرد و در جریان این بازدید، ظرفیت‌ها، امکانات و زمینه‌های توسعه فعالیت‌های این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری ارزوئیه اظهار کرد: توسعه گردشگری در این‌ شهرستان‌، مستلزم ایجاد و تقویت زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه است و فراهم کردن امکانات اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری می‌تواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار را فراهم کند.

او با تاکید بر نقش محوری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری افزود: دولت به‌تنهایی امکان تامین تمامی نیازهای زیرساختی این حوزه را ندارد و حضور فعال بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌تواند روند توسعه گردشگری را شتاب ببخشد، از این رو حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی آنان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

محسن‌نژاد با اشاره به رویکرد حمایتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در قبال طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری تصریح کرد: آمادگی داریم در چارچوب قوانین و ضوابط، فرآیندهای اداری مرتبط با صدور مجوزهای تاسیسات و طرح‌های گردشگری را تسریع و تسهیل کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان و سرعت بیشتری مراحل اجرای پروژه‌های خود را دنبال کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین با اشاره به ظرفیت تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های گردشگری گفت: معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات، از دیگر مسیرهای حمایتی این‌ اداره‌کل در همراهی با بخش خصوصی است و تلاش می‌کنیم با پیگیری و هماهنگی‌های لازم، زمینه تامین منابع مالی و پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری ارزوئیه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهرستان و فعالان بخش خصوصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و منطبق با ضوابط در راستای ارتقا زیرساخت‌ها و تقویت جایگاه گردشگری این شهرستان حمایت می‌کند.

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