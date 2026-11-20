به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های گردشگری با حضور ۱۴۳ نفر در پنج رشته تخصصی و با حضور، اصغر اسبقی ناظر عالی آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در سنندج برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲۰ نفر در رشته راهنمایان گردشگری طبیعت‌گردی (تطبیقی)، ۱۷ نفر در رشته راهنمایان گردشگری فرهنگی (تطبیقی)، ۴۲ نفر در رشته راهنمای گردشگران داخلی، یک نفر در رشته مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ۶۳ نفر در رشته مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این آزمون شرکت کردند.



او هدف از برگزاری این آزمون را ارزیابی دانش و مهارت فراگیران دوره‌های تخصصی و ارتقای توانمندی نیروی انسانی در صنعت گردشگری عنوان کرد و افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند، یکی از الزامات توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه است.



وطن‌دوست یادآور شد: شرکت‌کنندگان پس از کسب نمره قبولی، طی مراحل قانونی و دریافت گواهینامه‌ها و مجوزهای لازم، امکان فعالیت در حوزه‌های تخصصی گردشگری را خواهند داشت.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های تخصصی در بخش گردشگری گفت: ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این صنعت، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، زمینه را برای توسعه منابع انسانی متخصص و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم می‌کند.

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