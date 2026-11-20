به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار جمعه ۲۹ آبان‌ماه، بیان کرد: در آزمون جامع گردشگری، ۱۱ نفر از فراگیران در آزمون راهنمای طبیعت‌گردی(تطبیقی)، ۱۳ نفر راهنمایان گردشگری داخلی، ۳۴ نفر در آزمون گردشگری فرهنگی(تطبیقی)، ۳۵ نفر متقاضی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، چهار نفر ارزیاب تاسیسات گردشگری و یک نفر در آزمون مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری حضور داشتند.

معاون گردشگری استان همدان ادامه داد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری با هدف سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای ورود به حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: این آزمون در شرایط عادی هر ساله در دو نوبت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد اما در سال‌جاری با توجه به شرایط موجود، تنها در یک نوبت برگزار شد.

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