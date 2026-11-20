بهزاد شریفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: ثبت پنج اثر طبیعی کردستان در فهرست آثار ملی کشور، اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت سرمایه‌های طبیعی، صیانت از میراث زیست‌محیطی و حفظ هویت طبیعی این سرزمین است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای توجه بیشتر به ارزش جنگل‌ها، درختان کهنسال، رویشگاه‌های طبیعی و دیگر ظرفیت‌های منابع طبیعی استان است، افزود: این سرمایه‌ها بخشی از هویت تاریخی و طبیعی کردستان به شمار می‌روند و میراثی گران‌بها برای نسل‌های آینده هستند.



او عنوان کرد: این اقدام به تقویت فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و فراهم شدن زمینه برنامه‌ریزی برای صیانت، احیا و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان کمک می‌کند.



شریفی‌پور با تاکید بر اینکه ثبت ملی به‌تنهایی ضامن ماندگاری این آثار نیست، یادآور شد: حفاظت پایدار از این سرمایه‌ها مستلزم تدوین برنامه‌های مدیریتی، نظارت مستمر، پیشگیری از تخریب و تعرض، تامین اعتبارات موردنیاز و مشارکت دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، همکاری و تعامل مستمر مجموعه میراث‌فرهنگی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را برای حفاظت همه‌جانبه از این آثار ضروری دانست و بیان کرد: صیانت از سرمایه‌های طبیعی نیازمند عزم مشترک و مشارکت همه بخش‌هاست.



او اظهار کرد: حفاظت از طبیعت در حقیقت پاسداری از هویت و تضمین‌کننده آینده کردستان است و این میراث متعلق به همه مردم بوده و صیانت از آن مسئولیتی مشترک و بین‌نسلی محسوب می‌شود.

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